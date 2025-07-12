Лоївський: «Усик зараз він стоїть на одному рівні з Мохаммедом Алі»
Український спеціаліст – про прогрес зірки боксу
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський розповів про прогрес володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).
«Перший бій проти Фʼюрі був дуже напружений, однак у другому поєдинку Усик добре підготувався, став більш впевненим та мав кращу форму, тому він виграв.
Я памʼятаю Олександра ще з молодіжної збірної, тому добре знаю всі його етапи підготовки у дорослому боксі. Також пригадую, що під час відбору до Олімпіади у Пекіні він ще не дотягував до важкої ваги, але вже пробував себе у цій вазі. Олександр – дуже розумний, він багато рухається, тому це для нього це стало ключовим фактором, адже ніхто не встигав за ним.
Щодо професійного боксу, то Усик показав себе тут з найкращої сторони. У світі дуже сильно поважають Фʼюрі та Джошуа, а Саша їх по два рази вже перемагав. Ну і зараз він стоїть на одному рівні з Мохаммедом Алі, адже двічі став абсолютним чемпіоном світу».
Нагадаємо, що Усик 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою
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