Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський розповів про прогрес володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«Перший бій проти Фʼюрі був дуже напружений, однак у другому поєдинку Усик добре підготувався, став більш впевненим та мав кращу форму, тому він виграв.

Я памʼятаю Олександра ще з молодіжної збірної, тому добре знаю всі його етапи підготовки у дорослому боксі. Також пригадую, що під час відбору до Олімпіади у Пекіні він ще не дотягував до важкої ваги, але вже пробував себе у цій вазі. Олександр – дуже розумний, він багато рухається, тому це для нього це стало ключовим фактором, адже ніхто не встигав за ним.

Щодо професійного боксу, то Усик показав себе тут з найкращої сторони. У світі дуже сильно поважають Фʼюрі та Джошуа, а Саша їх по два рази вже перемагав. Ну і зараз він стоїть на одному рівні з Мохаммедом Алі, адже двічі став абсолютним чемпіоном світу».