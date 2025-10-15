Білл Хейні: «Девін домінуватиме над Норманом»
Батько ексчемпіона поділився впевненістю в перемозі сина
близько 1 години тому
Білл Хейні, батько та тренер ексабсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО), поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку сина проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО), передає YSM Sports Media.
За словами Хейні-старшого, він хоче, щоб син домінував всі 12 раундів поєдинку.
«Я хочу уявити, як Девін заходить туди, домінує і контролює кожну хвилину бою. Подумаємо про це. Уявімо собі це. Нехай і вони про це думають. Хто з тих, хто там був, схожий на Девіна Хейні? Нехай думають про це й працюють над цим – а ми будемо Девіном Хейні і закриємо йому рота».
Нагадаємо, бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Раніше у команді Нормана пригрозили Хейні жорсткою розправою.
Поділитись