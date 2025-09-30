Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні (31-0, 15 КО) заявив, що хоче завоювати пояс журналу The Ring у бою із володарем титулу WBO у напівсередній вазі Браяном Норманом (28-0, 22 КО).

Хейні заявив, що прагне завоювати пояс журналу The Ring, однак на кону стоятиме лише титул WBO Нормана, адже чемпіоном The Ring у цій вазі залишається Джарон Енніс. Цитує Девіна boxingnews24.com.

«Я хочу пояс The Ring. 22 листопада».

Фахівці та вболівальники сумніваються у шансах Хейні після його поразки від Раяна Гарсії у 2024 році та обережного виступу проти Хосе Раміреса навесні 2025-го.

Нагадаємо, бій між Хейні та Норманом пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді.