Володимир Кириченко

Браян Норман-старший, батько і тренер чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО), для MillCity Boxing відреагував на те, що Туркі Аль аш-Шейх завчасно оголосив про плани, щоб Девід Бенавідес (30-0, 24 КО) і Девін Хейні (31-0, 15 КО) очолили кард Riyadh Season в лютому у випадку перемог 22 листопада.

Хейні в цей день зустрінеться з Браяном Норманом, а Бенавідес – з Ентоні Ярдом.

«Це дуже неповажно. Я знаю, що станеться (у бою Хейні і Нормана – прим.). Хейні не вийде з нього неушкодженим. Девіна поб’ють. Йому буде важко оговтатися».

Фахівці та вболівальники сумніваються у шансах Хейні після його поразки від Раяна Гарсії у 2024 році та обережного виступу проти Хосе Раміреса навесні 2025-го.

Нагадаємо, бій між Хейні та Норманом пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді.