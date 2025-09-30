Володимир Кириченко

Інсайдер The Ring Майк Коппінджер повідомив, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх має намір провести грандіозний вечір боксу від Riyadh Season в лютому.

Його хедлайнерами саудівський промоутер хотів би бачити чемпіона WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (30-0, 24 КО) та колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (31-0, 15 КО) у випадку їх перемог в карді 22 листопада.

Спочатку планувалося, що цю подію очолить колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес, однак тому потрібна операція на лікті.

22 листопада Бенавідес проведе бій проти Ентоні Ярда, а Хейні зустрінеться з Браяном Норманом.

Раніше повідомлялося, що Хейні може почати співпрацю з легендою боксу.