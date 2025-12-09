Олег Гончар

Батько та тренер чемпіона WBO у напівсередній вазі Девіна Хейні (33-0, 15 КО) Білл Хейні різко відповів на ідею бою з чемпіоном WBA Роландо Ромеро (17-2, 13 КО). Слова навів портал BoxingScene.

«Нам не потрібен Роллі Ромеро. Девіну потрібен пояс навколо талії. Якщо Роллі вирішить скинути пояс і втекти — Девін його не переслідуватиме». Білл Хейні

Білл Хейні сказав, що вони хочуть те, що має Ромеро, оскільки це — частина боксерської спадщини, яку переслідують лише чемпіони та ті, хто прагне потрапити на гору Рашмор боксу.

Білл зазначив, що Роллі знайшов собі місце, де сховатися, і залишив пояс, доки хтось достатньо сміливий не підбере його.

Нагадаємо, WBA хочуть зірвати Пак’яо чемпіонський поєдинок з Роландо Ромеро.