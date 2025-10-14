Олег Шумейко

WBA замовила Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) обов’язковий захист титулу від зазіхань Шахрама Гіясова (17-0, 10 KO).

Проте американець був близький до поєдинку з Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO). Філіппінець вже навіть назвав дату, у яку бій за титул WBA мав би відбутися – 24 січня. Тож тепер є три варіанти – або узбек погодиться на відступні, або Ромеро втратить поєдинок з Пак’яо, або ж сам титул.

Нагадаємо, що в андеркарді Пак’яо – Ромеро має відбутися бій Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) та Кіта Турмана (31-1, 23 KO).