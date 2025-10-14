WBA хочуть зірвати Пак’яо чемпіонський поєдинок
Всесвітня боксерська організація замовила обов’язковий захист титулу Ромеро
близько 2 годин тому
Фото: MP Promotions
WBA замовила Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) обов’язковий захист титулу від зазіхань Шахрама Гіясова (17-0, 10 KO).
Проте американець був близький до поєдинку з Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO). Філіппінець вже навіть назвав дату, у яку бій за титул WBA мав би відбутися – 24 січня. Тож тепер є три варіанти – або узбек погодиться на відступні, або Ромеро втратить поєдинок з Пак’яо, або ж сам титул.
Нагадаємо, що в андеркарді Пак’яо – Ромеро має відбутися бій Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) та Кіта Турмана (31-1, 23 KO).