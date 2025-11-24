Американський боєць Райан Гарсія (24-2, 20 КО) різко висловився про можливий реванш із чемпіоном WBO у напівсередній вазі Девіном Хейні (33-0, 15 КО), відповівши на закиди щодо їхнього першого поєдинку. Слова наводить Bad Left Hook.

Гарсія жорстко відкинув розмови про нібито нечисту гру з його боку та заявив, що готовий знову зустрітися з Хейні.

Я справді хочу все це, серйозно. Я втомився від їхніх розмов: “Якби він не шахраював…” — та я не шахраював, б***ь. Будь-хто, хто вивчив ситуацію, знає, що в мене не було реальної переваги, і навіть Хейні це знають.

Але якщо вони хочуть заходити в бій із цією ілюзією — нехай ідуть, бо я знову поверну їх до реальності. І цього разу я не буду з ними ввічливим. Вони думають, що я буду добрим — я не буду. Та сама поведінка, те саме відбиття дупи і той самий настрій.

Я знаю тебе краще, ніж ти знаєш себе, і все. Єдиний, хто намагатиметься врятувати Девіна — це Білл.