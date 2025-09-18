Олег Гончар

Промоутерська компанія Most Valuable Promotions (MVP) оголосила про перенесення бою між відеоблогером і боксером важкої ваги Джейком Полом (12-1, 7 КО) та чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО), повідомляє USA Today.

Поєдинок, запланований на 14 листопада, відбудеться в «Касея-центр» у Маямі, а не в Атланті, як планувалося раніше.

Причина перенесення — відмова Комісії з питань атлетики та розваг штату Джорджія дозволити бій через значну різницю у вазі: Пол виступає в крузервейті (до 90 кг), а Девіс — у легкій вазі (до 61 кг). У Маямі комісія виявилася більш лояльною до таких поєдинків.