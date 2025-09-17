Олег Гончар

Компанія Most Valuable Promotions (MVP) відкликала запит на дозвіл для бою Джейка Пола проти Джервонти Девіса, запланованого на 14 листопада в Атланті, повідомляє USA Today.

Голова Комісії з питань атлетики та розваг штату Джорджія (GAEC) Рік Томпсон зазначив, що промоутери рекламували подію без належного права, ймовірно, через надмірну різницю у вазі між бійцями.

За словами Томпсона, MVP оцінила ситуацію і визнала, що різниця у вазі між Девісом (легка вага, до 61 кг) та Полом (крузервейт, до 90 кг) була занадто великою. Комісія мала 18 вересня розглянути зміну обмежень на вагу, але для затвердження потрібна була підтримка трьох із п’яти комісарів, тоді як Томпсон виступав проти.

Роберт Сіннерс з Офісу секретаря штату заявив, що подія не відбудеться. Проте квитки все ще продавалися онлайн, а бій залишався в календарі State Farm Arena. Пресконференцію перенесли з 18 вересня в Атланті на 22 вересня в Нью-Йорку.

Томпсон висловив зацікавленість у проведенні андеркарду в Джорджії, підкресливши, що глядачі хотіли б побачити ці поєдинки. Бій мав транслюватися на Netflix, але його доля залишається невизначеною.