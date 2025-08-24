Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок підопічного з Джейком Полом. Слова функціонера наводить vringe.com:

Я ненавиджу виставкові бої. Якщо хочеш, щоб тебе сприймали всерйоз, – бийся за правилами Квінсберрі. І реальність така: бій Пола з Девісом це не бокс. Це шоу, розвага, і я це розумію. Я не можу сидіти тут і говорити: «Це огидно». Це просто розвага, але не бокс, і потрібно чітко розділяти одне та інше. Справжній бій за правилами Квінсберрі – справжній бокс. А вони просто шоу-формат, цирк.

Єдине, що ми сказали менеджеру Джейка та його команді: «Якщо хочете реального бою, значить будуть реальні правила». Я б ніколи не випустив AJ в 14-унцієвих рукавичках на 2-хвилинні раунди або іншу х**ту. Лише справжній бій.

Я сказав (менеджеру Пола) Накісі: «Хочете битися – битися будемо по-справжньому. Ніяких інших рукавичок або урізаних раундів». Тому що Джейк Пол проти Джервонти Девіса це не бокс. У AJ і Пола хоча б була б різниця крузера проти сутяжковаговика. А зараз у вас крузер проти легковаговика.