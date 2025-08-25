Популярний відеоблогер та боксер важкого дивізіону Джейк Пол (12-1, 7 КО) для The Ring прокоментував свій майбутній бій проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

«Він роками говорить цю маячню, кажучи, що мені потрібно битися зі справжнім боксером. Що ж, коротуне, вітаю. Ти здійснив своє бажання.

Танк вже давно б’є людей мого розміру. Оскільки всі думають, що розмір не має значення, я хочу, щоб ви всі так само думали, коли я складатиму Джервонту навпіл.

Обіцяю вам, цей бій не триватиме до кінця. Хтось піде спати. Тиск зростає, Джервонто, і я більш ніж готовий здійснити один з найбільших апсетів в історії боксу.

Якщо я виграю, то переможу одного з найвидатніших боксерів і зроблю неможливе. Якщо він виграє, то дасть вам все, що ви хочете бачити, і відправить мене назад на ютуб. Але якщо він програє, весь цей образ крутого хлопця і поганця зникне.

І не хвилюйтеся – для всіх вас, хто звинувачує мене в тому, що я вживаю стероїди і через це перемагаю у всіх своїх боях, у нас є найсуворіші можливі допінг-тести для цього бою.

Це найнебезпечніший поєдинок у моїй кар’єрі. Це не інфлюенсер, не боєць ММА чи боксер на пенсії. Він б’ється з п’яти років, а в мене п’ять років боксерського досвіду. Два нокаутери. Один переможець. Хтось піде спати. Побачимося, малий».