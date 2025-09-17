Олег Гончар

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в інтерв’ю The Ring поділився прогнозом на бій між відеоблогером і боксером-важковаговиком Джейком Полом (12-1, 7 КО) та чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО).

Поєдинок відбудеться 14 листопада на State Farm Arena в Атланті й транслюватиметься на Netflix.

«Джейк має занадто великі габарити для Танка. Хоча Танк дуже талановитий, вибуховий і володіє потужним ударом, розмір суперника стане вирішальним. На мою думку, Джейк переможе: одного влучного удару вистачить, щоб усе закінчилося. Він добре працює правою рукою, має значні розміри, не такий повільний, як багато хто вважає, і справді вміє бити». Теренс Кроуфорд

Пол, який важить б’ється у вазі до 91 кг битиметься з Джервонтою із категорії 61 кг.

Нагадаємо, Джейк Пол може завершити кар'єру після бою з Джервонтою.