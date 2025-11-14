Бій Джошуа проти Пола отримав дату — контракти вже підписані
Ентоні Джошуа та Джейк Пол домовилися про офіційний поєдинок у Маямі
12 хвилин тому
Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зійдеться з Джейком Полом (12-1, 7 КО). Наразі вже підписані контракти.
Бій пойде 19 грудня в Маямі, матиме професійний статус та транслюватиметься на Netflix, повідомив інсайдер Майк Коппінджер.
На запит про шанси зриву Коппінджер відповів, що угода вже укладена.
Для 36-річного Джошуа це повернення після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні 2024-го. Пол в останньому бою переміг Чавеса-молодшого.
Нагадаємо, раніше промоутер Джошуа розповів, чи готуватиметься Джошуа в таборі Усика.
Поділитись
Матеріали по темі
Чісора – про бій Джошуа з Джейком Полом: «Це буде гірше, ніж що AJ зробив з Нганну»
близько 17 годин тому