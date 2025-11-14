Олег Гончар

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зійдеться з Джейком Полом (12-1, 7 КО). Наразі вже підписані контракти.

Бій пойде 19 грудня в Маямі, матиме професійний статус та транслюватиметься на Netflix, повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

На запит про шанси зриву Коппінджер відповів, що угода вже укладена.

Для 36-річного Джошуа це повернення після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа у вересні 2024-го. Пол в останньому бою переміг Чавеса-молодшого.

Нагадаємо, раніше промоутер Джошуа розповів, чи готуватиметься Джошуа в таборі Усика.