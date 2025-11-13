Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) для Sky Sports висловився про можливий переїзд свого бійця в тренувальний табір Олександра Усика (24-0, 15 KO).

«Джошуа просто хоче постійно поліпшуватися і вчитися. За багато років я зрозумів, що в таких ситуаціях він сам зробить анонс і оголосить своє рішення. Він завжди цікавився: «А як це виглядає?".

Джошуа потренувався у Роберта Гарсії, а потім трохи попрацював із ним. Він потренувався з Дерріком Джеймсом і ненадовго пішов до нього. Він тренувався і з іншими людьми, але не пішов до них.

Я знаю, як міркує Ей Джей. Ймовірно, він дивиться на виступи Усика і думає: «Я хочу поїхати туди і все перевірити», а не: «Я поїду туди і приєднаюся до них». Відтоді як Джошуа там побував, я не говорив із ним. Але скоро він прийме рішення».