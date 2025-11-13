Чісора – про бій Джошуа з Джейком Полом: «Це буде гірше, ніж що AJ зробив з Нганну»
Дерек не бачить іншого розвитку подій, окрім дострокової перемоги Ентоні
20 хвилин тому
Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 KO) поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Бійця цитує vringe.com:
Це крута тема, щоб нарешті нас усіх заткнути. Більше ніякої нісенітниці про Джейка. Ось тільки AJ нокаутує пацана. Щось на кшталт того, що зробив Джошуа з Нганну? Та ні ж! Це буде ще гірше! Ще гірше! Один раунд. Якщо бій триватиме більше 3 раундів, тоді може статися все що завгодно. Ну, якщо Джошуа вийде в ринг, щоб показати свої скіли... Але цього не буде. Він вийде в ринг і згасить світло пацану! Саме це ми хочемо побачити. Ми всі увімкнемо трансляцію, щоб побачити це.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол може відбутися наприкінці 2025 року.
