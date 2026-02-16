Російський боксер надважкої ваги арсланбек махмудов (21-2, 19 КО), який наразі представляє Канаду, поділився очікуваннями від зустрічі з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

На пресконференції махмудов назвав поєдинок із Циганським королем своєю метою, до якої він йшов з дитинства. Попри те, що на кону не стоятиме чемпіонський титул, боксер налаштований виключно на перемогу.

Це бій моєї мрії. Ще з дев'яти років батьки та дядько говорили мені, що я стану чемпіоном світу. Це моя мета, і я досягну її 11 квітня.

Ф’юрі — легенда і велике ім’я в боксі, але я тут, щоб створити власну спадщину та написати свою історію. Я збираюся перемогти цього хлопця. Не знаю, як саме складеться бій, але ми будемо готові до будь-якої дистанції.