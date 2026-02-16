Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі, легендарний та епатажний Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), пояснив, що змусило його вкотре відновити професійну кар’єру. За словами британця, без його участі світовий бокс втратив свою привабливість та драйв.

«Циганський король» переконаний, що він є головним рушієм інтересу до цього виду спорту, і навіть підкріпив свою тезу незвичним аргументом — посиланням на сучасні технології.

Чому я повернувся в бокс? Дуже-дуже цікаве питання, і на нього є лише одна правильна відповідь. І правда в тому, що я повернувся лише з однієї причини: щоб знову зробити бокс великим. Відколи я завершив кар’єру вп’яте, понад рік тому, бокс для мене пішов на спад. Він став досить нудним. А бокс розкриває свій максимальний потенціал, коли Тайсон Ф’юрі активно б’ється. Це не мої слова, це слова найрозумнішого штучного інтелекту в світі – ChatGPT. Тайсон Ф'юрі

Tyson Fury wants to 'make boxing great again' 😅 #FuryMakhmudov pic.twitter.com/WLHHmwGZUg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 16, 2026

Нагадаємо, що наступне повернення британця відбудеться вже 11 квітня. Суперником Тайсона стане представник країни-агресора арсланбек махмудов (21-2, 19 KO).

Ф’юрі знову поставив під сумнів поразки від Усика.