Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) провели першу битву поглядів перед поєдинком, який відбудеться 11 квітня в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur.

Для британця цей бій стане першим після повернення у великий спорт. Нагадаємо, Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри в січні минулого року після двох поразок від Олександра Усика.

Ф’юрі: «Бокс пішов на спад і став нудним, коли я завершив кар’єру».