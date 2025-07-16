Бій на мільярд. Мейвезер і Пак'яо можуть зійтись у реванші
Поєдинок стане реальністю, якщо філіппінець переможе Маріо Барріоса
2 днi тому
Команди легендарних ексчемпіонів — американця Флойда Мейвезера та філіппінця Менні Пак'яо — ведуть переговори щодо можливого реваншу. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ленс Пагмайр у соцмережі X.
Зайшов у боксерський зал Мейвезера після прильоту до Вегаса. Мені сказали, що Флойд планує відвідати шоу Пакьяо. І додали: “Переговори вже тривають... Якщо Менні переможе Барріоса — реванш може коштувати мільярди.
Нагадаємо, перший бій між Мейвезером і Пакьяо відбувся у травні 2015 року. Тоді американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і об’єднав титули WBC, WBA та WBO у напівсередній вазі.
Пакʼяо хоче провести реванш проти Мейвезера? Відповів радник філіпінця.