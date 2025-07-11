Шон Гіббонс, радник ексчемпіона у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO), висловився з приводу потенційного реваншу філіппінця проти легенди боксу Флойда Мейвезера-молодшого.

Цитує Гіббонса boxingscene.com.

«У житті все можливо. Це дивний час для боксу, і Флойд може сказати, що саме зараз настав його час – з поясом WBC на кону. Це приносить гроші і має сенс, і якщо ти Флойд, ти не можеш відмовитися від такого.

Якщо Менні це зробить – виграє титули в чотирьох десятиліттях – це буде виняткове досягнення. Він тренується в 2025 році так само, як і в 1995-му. Він не змінився. Все залежить від важкої праці.

У цьому немає ніякого секрету, ніяких складних, футуристичних тренажерів. Все так само, як і останні 30 років, і це ще одна версія «Pac-Man Mania», коли всі хочуть бути поруч з Менні Пак'яо. Сподіваймося, що Флойд Мейвезер теж цього хоче».