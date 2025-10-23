Боб Арум впевнений, що Норман нокаутує Хейні
Голова Top Rank впевнений у перемозі Браяна
близько 1 години тому
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від майбутнього бою між колишнім абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та чинним володарем титулу WBO у напівсередній вазі Браяном Норманом (28-0, 22 КО).
За словами Арума, його команда погодилася на поєдинок, вірячи в перевагу Нормана, який, на їхню думку, нокаутує Хейні.
Арум визнав майстерність Хейні, назвавши його відмінним бійцем, але наголосив на перевагах Нормана.
Бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і стане ключовим для обох боксерів у боротьбі за вищі позиції в напівсередній вазі.