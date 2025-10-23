Олег Гончар

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від майбутнього бою між колишнім абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та чинним володарем титулу WBO у напівсередній вазі Браяном Норманом (28-0, 22 КО).

За словами Арума, його команда погодилася на поєдинок, вірячи в перевагу Нормана, який, на їхню думку, нокаутує Хейні.

Арум визнав майстерність Хейні, назвавши його відмінним бійцем, але наголосив на перевагах Нормана.

Бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і стане ключовим для обох боксерів у боротьбі за вищі позиції в напівсередній вазі.