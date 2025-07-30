Арум відповів, чому Норман прийняв бій з Хейні
Цікавий прогноз від президента Top Rank
близько 3 годин тому
Легендарний американський промоутер Боб Арум впевнений, що його клієнт Браян Норман-молодший (28-0, 22 КО), який є чемпіоном WBO у напівсередній вазі, здобуде перемогу нокаутом у поєдинку проти колишнього абсолюта Девіна Хейні (31-0, 15 КО).
Цитує Арума Boxing247.
«Саме тому ми й погодилися на бій, бо вважаємо, що Норман нокаутує Хейні.
Девін – дуже хороший боксер, але ми віримо, що Браян – ще кращий. Все вирішиться в рингу у листопаді, але ми впевнені у своїх шансах.
Хейні – відмінний боєць, тому бій буде цікавим».
Нагадаємо, поєдинок між Хейні та Норманом відбудеться 22 листопада в рамках вечора боксу боксу The Ring IV «Night of the Champions» у саудівському Ер-Ріяді.
Головною його подією стане поєдинок за титул WBC у напівважкій вазі між чемпіоном Давідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).