Володимир Кириченко

Легендарний американський промоутер Боб Арум впевнений, що його клієнт Браян Норман-молодший (28-0, 22 КО), який є чемпіоном WBO у напівсередній вазі, здобуде перемогу нокаутом у поєдинку проти колишнього абсолюта Девіна Хейні (31-0, 15 КО).

Цитує Арума Boxing247.

«Саме тому ми й погодилися на бій, бо вважаємо, що Норман нокаутує Хейні. Девін – дуже хороший боксер, але ми віримо, що Браян – ще кращий. Все вирішиться в рингу у листопаді, але ми впевнені у своїх шансах. Хейні – відмінний боєць, тому бій буде цікавим».

Нагадаємо, поєдинок між Хейні та Норманом відбудеться 22 листопада в рамках вечора боксу боксу The Ring IV «Night of the Champions» у саудівському Ер-Ріяді.

Головною його подією стане поєдинок за титул WBC у напівважкій вазі між чемпіоном Давідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).