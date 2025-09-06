Кривдник Богачука зробив прогноз на бій Кроуфорд – Альварес
Американець назвав головну відмінність між зірками боксу
19 хвилин тому
Тимчасовий чемпіон WBC у першому середньому дивізіоні американець Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) висловив свою думку щодо поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
Цитує Ортіса boxingnews24.com.
«Я думаю, Теренс занадто малий. Набрати цю вагу та дійсно належати до цієї ваги – це дві різні речі.
Я б зрозумів, якби він бився з кимось меншого калібру, але ми говоримо про Канело. Цей хлопець хороший. Думаю, це буде чиста перемога. Кроуфорда б’ють, він отримує удари, як і всіх інших. Іноді його б’ють дуже чисто.
Якщо вас б’є Канело, це справді недобре, ким би ви не були. Канело швидкий. Він не повільний панчер. Він застане вас зненацька».
Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.
