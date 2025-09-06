Тимчасовий чемпіон WBC у першому середньому дивізіоні американець Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) висловив свою думку щодо поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитує Ортіса boxingnews24.com.

«Я думаю, Теренс занадто малий. Набрати цю вагу та дійсно належати до цієї ваги – це дві різні речі.

Я б зрозумів, якби він бився з кимось меншого калібру, але ми говоримо про Канело. Цей хлопець хороший. Думаю, це буде чиста перемога. Кроуфорда б’ють, він отримує удари, як і всіх інших. Іноді його б’ють дуже чисто.

Якщо вас б’є Канело, це справді недобре, ким би ви не були. Канело швидкий. Він не повільний панчер. Він застане вас зненацька».