Богачук про реванш з Адамсом: «Я став розумнішим і буду готовим»
Український боксер прагне закрити поразку 2021 року і обіцяє показати новий рівень
близько 1 години тому
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 КО) поділився думками про реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО), передає The Ring.
«Я врахував усі помилки минулого. Тоді мені бракувало досвіду, я не розумів, як правильно працювати з рішеннями суддів. Втома підштовхувала мене шукати нокаут. Зараз я інший — більш зрілий, із більшими знаннями та навичками, тому в реванші вийду сильнішим.
Поразкою це не вважаю — для мене це був важливий урок. Я занадто покладався на міцність підборіддя і постійний тиск, тоді як Адамс удавано демонстрував втому й дочекався моменту для точного удару. Це була моя хиба — надто гнатися за нокаутом. У наступному бою, якщо він знизить темп, я обов’язково скористаюся шансом і постараюся завершити все достроково».
Поєдинок стане для Богачука шансом закрити поразку 2021 року, коли Адамс переміг його технічним нокаутом у восьмому раунді.
Нагадаємо, бій Богачука та Адамса відбудеться 13 вересня в рамках прелім-карду вечора боксу Канело – Кроуфорд