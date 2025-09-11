Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 КО) поділився думками про реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО), передає The Ring.

«Я врахував усі помилки минулого. Тоді мені бракувало досвіду, я не розумів, як правильно працювати з рішеннями суддів. Втома підштовхувала мене шукати нокаут. Зараз я інший — більш зрілий, із більшими знаннями та навичками, тому в реванші вийду сильнішим.

Поразкою це не вважаю — для мене це був важливий урок. Я занадто покладався на міцність підборіддя і постійний тиск, тоді як Адамс удавано демонстрував втому й дочекався моменту для точного удару. Це була моя хиба — надто гнатися за нокаутом. У наступному бою, якщо він знизить темп, я обов’язково скористаюся шансом і постараюся завершити все достроково».