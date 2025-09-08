Денис Сєдашов

Американський боксер Брендон Адамс (25-4, 16 КО) знав, що колись настане момент для повторного бою з українцем Сергієм Богачуком (26–2, 24 КО). І цей час настав: у суботу спортсмени зійдуться в поєдинку у рамках андеркарду головного вечора Канело Альварес – Теренс Кроуфорд на стадіоні Allegiant у Лас-Вегасі. Слова наводить BoxingScene.

Я розумів, що рано чи пізно боєць у Сергії захоче реваншу. Я лише не знав, коли саме це станеться. Брендон Адамс

Перед реваншем американець налаштований довести власний рівень:

Я хочу показати, що під яскравим світлом я здатен на більше, ніж демонстрував раніше. Насправді я навіть не знаю, наскільки хороший насправді. Брендон Адамс

У березні 2021 року Адамс переміг Богачука технічним нокаутом у восьмому раунді. Тоді він завдав українцю першої поразки в кар’єрі та став єдиним, хто зумів його зупинити.

Нагадаємо, поєдинок між Богачуком та Адамсом відбудеться 13 вересня і очолить прелім-кард вечора боксу Канело – Кроуфорд.

