Олег Гончар

Український боксер Сергій Богачук та його суперник Раджаб Бутаєв отримали бонус Fight of the Night за підсумками боксерського шоу Zuffa Boxing 02. Про це повідомили організатори турніру після завершення вечора.

Поєдинок Богачука та Бутаєва був визнаний найкращим боєм карда завдяки високому темпу, конкурентному перебігу та видовищності протистояння протягом усієї дистанції.

Окрім цього, нагороди Performance of the Night отримали боксери Габріель Флорес та Райо Валленсуела, які завершили свої поєдинки яскравими виступами.

Нагадаємо, Богачук переміг роздільним рішенням суддів.