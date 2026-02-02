Богачук у важкому бою переміг відомого росіянина
Поєдинок пройшов всю дистанцію
близько 2 годин тому
Сергій Богачук / Фото - Tapology
Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (27-3, 24 KO) і росіянин Раджаб Бутаєв (16-2, 12 KO) провели поєдинок в рамках шоу Zuffa Boxing 2.
Бій тривав всі відведені 10 раундів та завершився перемогою Богачука роздільним рішенням суддів: 96:94, 96:94, 94:96.
Нагадаємо, в рамках цього шоу українець Олександр Гвоздик нокаутом програв сербу Радівоє Калайджичу.
