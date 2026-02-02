Богачук – про перемогу над росіянином: «Для нього це був поєдинок, для мене – війна»
Цей тріумф Сергій присвятив українському народу
Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (27-3, 24 KO) прокоментував перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим (16-2, 12 KO) в андеркарді шоу Zuffa Boxing 02 в Meta Apex Center в Лас-Вегасі.
Цитує Богачука The Ring.
«Я хочу сказати «дякую» своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні!
Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене – війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобовʼязаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти».
Нагадаємо, бій тривав всі відведені 10 раундів та завершився перемогою Богачука роздільним рішенням суддів: 96-94, 96-94, 94-96.
