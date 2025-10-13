Тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) після перемоги над Уїсмою Лімою (14-2, 10 КО) хоче провести бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першому середньому дивізіоні Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО).

Цитує Енніса BoxingScene.

«Він станеться наступним. Я знаю, що він (Вірджіл) отримав свій бій. І якщо він не виграє, я буду битися з переможцем.

Якщо я не отримаю Вірджіла Ортіса наступним, я чув, що малий Чарло (Джермелл) викликав мене на бій, він може отримати його наступним. Фундора теж. Як його звати, Бахарак? (Бахрам Муртазалієв) – він теж може отримати бій.

О. Ксандер (Заяс), він може отримати його. Я гонюся за поясом. Це моя вагова категорія – перша середня вага належить мені. Я в турне».