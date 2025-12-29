Богачук може побитися з росіянином Бутаєвим
Бій на стадії узгодження
37 хвилин тому
Сергій Богачук
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 КО) може зустрітися з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 КО). Про це повідомляє Brunch Boxing.
Наразі поєдинок перебуває на стадії остаточного узгодження і може відбутися на першому вечорі боксу від Zuffa Boxing Дейни Вайна. Шоу пройде 23 січня 2026 року.
Богачук у вересні поступився американцеві Брендону Адамсу одностайним рішенням суддів.
Поділитись