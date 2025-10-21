Американський боксер першого середнього дивізіону Еріксон Лубін (27-2, 19 КО) для The Ring поділився думками про поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО).

«Я знаю, що Ортіс вийде у свій найкращій формі, але я вважаю, що я – його найсильніший суперник. Відчуваю, що я – найкращий боєць, із яким він коли-небудь зустрічався.

Я знаю, що йду до нього додому, але відчуваю, що саме тут, у цьому бою, я зможу здобути всю свою славу. Усе, через що я пройшов – усі важкі поєдинки, усі відбіркові бої за титул – усе це веде до цього моменту.

Не зрозумійте мене неправильно. Він бився з Мадрімовим і Богачуком – це два поважні суперники, але вони не найкращі у ваговій категорії. Богачук, хоч і не був чемпіоном, завжди йде вперед і показує бій. Але той бій був спірним – деякі вважають, що перемога Ортіса не була однозначною.

А от проти Мадрімова, на мою думку, Ортіс виглядав добре. Хоча Мадрімов трохи недосвідчений. Хоч він і виходив у ринг із Кроуфордом, той бій був радше змаганням у стриманості – шахова партія, у якій вони цілий бій лише вивчали один одного, доки Кроуфорд не перехопив ініціативу наприкінці.

Ортіс пішов одразу в атаку, не проявляв великої поваги до Мадрімова. Він молодий, хоче всім щось довести. Пам’ятаєте, ще до цього говорили, що він може битися з Кроуфордом і подібними хлопцями».