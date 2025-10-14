Бредлі відповів, чи зможе Енніс перемогти кривдника Богачука
Ексчемпіон світу дав впевнений прогноз
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі на своєму YouTube-каналі поділився прогнозом на можливий бій тимчасового володаря титулу WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) проти тимчасового чемпіона світу за версією WBC у цьому дивізіоні Верджіла Ортіса (23-0, 21 КО).
«Ортіс не зможе перемогти Енніса. Обіцяю вам.
Ортіс не подолає Енніса, коли ви вже нарешті мене послухаєте? Я підкріплю свої слова грошима. Давай, Вірджіле, спочатку розберися з Лубіним, зроби свою справу як слід – так, наступний бій буде проти Енніса».
В останньому поєдинку Енніс переміг Уїсму Ліму технічним нокаутом у 1-му раунді. Ортіс проведе бій проти Еріксона Лубіна 8 листопада в Техасі.
