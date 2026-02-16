Богачук – про наступного суперника Усика: «Він уже всім усе довів»
Сергій вважає, що рівний Олександру боксер з’явиться у хевівейті ще нескоро
1 день тому
Фото: PBC
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 KO) розповів в інтерв’ю sport-express.ua розповів, хто має стати наступним суперником Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Він уже всім усе довів. Усик – легенда. Такого боксера в надважкій вазі ми ще довго не побачимо. Його функціонал, психологія, спокій – це топ-рівень. Він не метушиться, не говорить зайвого, просто виходить і робить свою справу. І як людина він гідний – це теж важливо.
Нагадаємо, що Богачук увійшов у топ-10 рейтингу WBC у середній вазі.