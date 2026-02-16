Денис Сєдашов

Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 KO) поділився думками про головних легенд вітчизняного боксу. В інтерв'ю sport-express.ua спортсмен відповів на непросте запитання: чиї досягнення він ставить вище — абсолютного чемпіона світу Олександра Усика чи легендарних братів Кличків.

Попри неймовірні успіхи Усика на сучасному рингу, для Богачука вирішальним став фактор особистого натхнення в дитинстві. Сергій зазначив, що саме шлях Віталія та Володимира свого часу став для нього головним мотиватором почати професійну кар'єру.

Це різні епохи. Але для мене – брати Клички. Я на них ріс. Вони були прикладом: українці, які з нуля стали світовими зірками. Я дивився на них і думав: «Якщо вони змогли, чому я не можу?» Вони були моїм орієнтиром. І символічно, що згодом я співпрацював із тим самим промоутером. Для мене це знак, що все можливо. Сергій Богачук

Цікаво, що Сергій Богачук, як і брати Клички на початку своєї кар'єри, розпочав співпрацю з відомим німецьким промоутером Томом Леффлером.

