Богачук увірвався до топ-10 рейтингу WBC у середній вазі після перемоги над бутаєвим
Українець займає 7-му позицію у списку найкращих представників середньої ваги
1 день тому
Український боксер Сергій Богачук (27-3, 24 КО) посів 7-ме місце в оновленому рейтингу Світової боксерської ради (WBC).
Нагадаємо, що раніше українець переміг раджаба бутаєва. На одну позицію вище за Богачука, на 6-му місці, перебуває Федір Черкашин.
Поточний стан рейтингу WBC (Middleweight):
Чемпіон світу: Карлос Адамес (Домініканська Республіка)
Тимчасовий чемпіон: Хесус Рамос-молодший (США)
Топ-10:
Мейїрім Нурсултанов
Білель Жкіту
Остін Вільямс
Йоенлі Ернандес
Етіноса Оліха
Федір Черкашин
Сергій Богачук
Трой Айслі
Аарон Маккенна
Віто Мєльніцкі-молодший
Богачук і Бутаєв отримали бонус Fight of the Night.
Поділитись