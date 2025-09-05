Володимир Кириченко

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) для YouTube-каналу Best Womens Boxing Show PERIOD прокоментував свій реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

«Знаєте, я дуже схвильований. Я дуже щасливий. Буду боксувати в цій події. Це великий івент. Це дуже приємно. Мені це подобається.

Чотири роки тому я зробив велику помилку, і тепер мені потрібно це виправити».

Ви переглядали перший поєдинок, щоб вивчити, що вам потрібно робити?

«Я знаю, що мені потрібно робити, тому що зараз я інший боксер, я розумніший, маю більше досвіду. Це інший бій. Я знаю, що я розумніший, сильніший, інший».

Брендон сказав в інтерв’ю, що коли ви зустрінетеся на рингу, ви будете битися точно так само. Що ви можете сказати з цього приводу?

«Якщо він думає, що я той самий, ким був – це велика помилка. Він теж змінився – став старшим. Я вже казав про це. Він старший, він вже не той. Я тепер кращий».

Нагадаємо, поєдинок між Богачуком та Адамсом відбудеться 13 вересня і очолить прелім-кард вечора боксу Канело – Кроуфорд.