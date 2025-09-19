Володимир Кириченко

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст не балотуватиметься на другий термін на майбутніх виборах в листопаді 2025 року.

Про своє рішення ван дер Ворст повідомив у особистому листі президентам усіх національних федерацій-членів World Boxing. Цитує прес-служба організації.

«Я звертаюся до вас особисто, щоб підтвердити: після довгих і ретельних роздумів я ухвалив рішення не балотуватися на переобрання президентом World Boxing і не висуватиму свою кандидатуру на майбутніх виборах під час третього щорічного Конгресу World Boxing у листопаді 2025 року. Досягнення нашої головної мети – збереження боксу в центрі Олімпійського руху – є джерелом величезної гордості та здійсненням мрії. Це стало можливим лише завдяки підтримці та тісній співпраці багатьох колег з усіх континентів. Багато хто з вас читатиме цей лист, і я щиро вдячний кожному. Мій час на посаді президента був насиченим і надихаючим, але водночас і виснажливим. Після років постійних подорожей світом і щоденних викликів, пов’язаних із побудовою World Boxing з нуля відповідно до вимог МОК та інших зацікавлених сторін, я дійшов висновку, що не готовий брати на себе зобов’язання ще на один термін. World Boxing вже міцно утвердився та здобув визнання, і настав час для нового керівництва, яке вестиме організацію до Дакару-2026 та Лос-Анджелеса-2028».

Нагадаємо, Ван дер Ворст став президентом World Boxing у листопаді 2023 року. Організація була заснована у квітні 2023-го.

Раніше президент World Boxing провів виставковий бій з олімпійським чемпіоном.