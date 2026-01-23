Брат Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Шейн Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV поділився думками щодо потенційного поєдинку «Циганського короля» з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO):

Якщо він цього хоче, я тільки за. Як на мене, якщо цей поєдинок не буде моїм наступним боєм, то це не через мене. Якщо він хоче цього, то можливість наявна, якщо ні, і він хотів би трохи розігрітися чи зробити щось інше, що він хоче зробити, добре. Роби, що тобі потрібно.

Я не думаю, що в його віці, як довго він у боксерській грі, те, що він гарцює з кимось, хто хоче збити його з ніг після 10 раундів, зробить йому велику послугу, але нехай. Я зміню свою точку зору та пошукаю щось інше.