Колишній чемпіон світу Карл Фремтон розповів, чому Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) постійно повертається в бокс після своїх заяв про завершення кар'єри.

Цитує Фремптона britishboxingnews.co.uk.

«Я думаю, що немає жодних сумнівів у тому, що він любить бокс. Він любить битися. Навіть коли Ф'юрі йде на пенсію, ми бачимо його тренування. Він завжди бігає. Він завжди працює з мішком і щось робить. Я вважаю, що для нього важливо залишатися активним, щось робити і чимось зайняти свій розум.

Чому ж Ф'юрі продовжує повертатися? Мені здається, що він просто любить це. Я знаю інших таких хлопців. Це не про мене. Ближче до кінця кар'єри я поглядав у бік пенсії і хотів піти. Я хотів розслабитися і провести час із сім'єю, а не прокидатися рано, щоб бігати або проводити важкі спаринги в залі.

Але я думаю, що Тайсону це просто приносить задоволення. Здається, він повертається вже вп'яте. У мене є передчуття, що Ф'юрі битиметься доти, доки Британська рада з контролю боксу видає йому ліцензію. Він просто любить це».