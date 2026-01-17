Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Ready To Fight розповів, чи можлива його трилогія з ексчемпіоном британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Якщо розставити цю трійку (Ф’юрі, Джошуа, Вайлдер) від найсильнішого до найслабшого?

«У мене немає «найсильнішого». Кожен з них витратив роки, щоб досягти такого рівня.

Але якщо судити за складністю моєї підготовки до бою та напруженістю самого бою, то на першому місці – Тайсон Ф’юрі, на другому – Ентоні Джошуа. Вайлдера я поки ставлю на третє, бо з ним ще не боксував. Це суто суб’єктивне відчуття».

Тайсон Ф’юрі повертається, як ти неодноразово й прогнозував. Ти був би зацікавлений у трилогії з ним?

«Чому ні, але тільки якщо це знову буде бій за абсолюта».

Поясом WBO наразі володіє британець Фабіо Вордлі. Тайсон повідомляв, що розглядає можливість бою з Вордлі в 2026 році.

37-річний Тайсон у двох попередніх боях програв Усику.

Раніше Усик зізнався, чому вибрав в суперники Вайлдера.