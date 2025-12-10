Браун про бій Усик — Кабаєл: «Це була б величезна подія для українців»
Менеджер німця хоче великий бій у Німеччині
20 хвилин тому
Менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла Спенсер Браун розповів iFL TV про бажання провести бій з чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком.
«Ми прагнемо масштабних поєдинків — і бій з Усиком став би саме таким. Це була б неймовірна подія, здатна зібрати 60 тисяч глядачів у Німеччині. Там зараз велика українська громада, а близькість до польського кордону лише підсилює потенціал шоу. Для українців це стало б справжнім спортивним святом».
Кабаєл проведе наступний бій проти поляка Даміана Книби 10 січня в Німеччині.
Раніше Усик заявляв про бажання битися з Деонтеєм Вайлдером.