Хто кращий? Президент WBC вибрав Льюїса замість Усика
Маурісіо Сулейман марить минулим
близько 2 годин тому
Президент WBC Маурісіо Сулейман взяв участь в опитуванні, у якому його попросили обрати одного з двох боксерів.
Відповідаючи на запитання про те, кого б він вибрав між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізоні Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та ексчемпіоном світу Ленноксом Льюїсом, Сулейман віддав перевагу британському боксеру.
Фелікс Трінідад чи Мігель Котто?
«Тринідад».
Теренс Кроуфорд чи Флойд Мейвезер?
«Флойд».
Чавес-старший чи Канело?
«Чавес-старший».
Майк Тайсон чи Тайсон Ф’юрі?
«Майк Тайсон».
Усик чи Леннокс Льюїс?
«Леннокс Льюїс».
Нагадаємо, що Усик за свою кар’єру ставав абсолютним чемпіоном у крузервейті, а також двічі – у надважкій вазі.
Раніше Сулейман дозволив Усику провести добровільний захист титулу.
Матеріали по темі
Паркер: «Усик хоче побитися з усіма, хто домінував у надважкій вазі у його час»
близько 19 годин тому