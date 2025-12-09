Володимир Кириченко

Президент WBC Маурісіо Сулейман взяв участь в опитуванні, у якому його попросили обрати одного з двох боксерів.

Відповідаючи на запитання про те, кого б він вибрав між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізоні Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та ексчемпіоном світу Ленноксом Льюїсом, Сулейман віддав перевагу британському боксеру.

Фелікс Трінідад чи Мігель Котто?

«Тринідад».

Теренс Кроуфорд чи Флойд Мейвезер?

«Флойд».

Чавес-старший чи Канело?

«Чавес-старший».

Майк Тайсон чи Тайсон Ф’юрі?

«Майк Тайсон».

Усик чи Леннокс Льюїс?

«Леннокс Льюїс».

Нагадаємо, що Усик за свою кар’єру ставав абсолютним чемпіоном у крузервейті, а також двічі – у надважкій вазі.

Раніше Сулейман дозволив Усику провести добровільний захист титулу.