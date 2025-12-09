Джейк Пол: «Джошуа залучив Усика – справедливо, що я взяв Дюбуа»
Відеоблогер підписав чемпіонку WBC у легкій вазі
близько 1 години тому
Боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО), очільник Most Valuable Promotions, прокоментував підписання чемпіонки WBC у легкій вазі Керолайн Дюбуа (11-0-1, 5 КО). Слова Пола навів його пост у соцмережах.
«Все, чого я прагну, — це чесний двобій і рівні умови. Джошуа запросив Усика, тож логічно, що я долучив Дюбуа. Це був вимушений крок. Ви справді вважали, що я ухилюся від поєдинку з Джошуа? Абсурд. Уже п’ять років я формую команду з найсильніших. Вітаємо в MVP, пані Дюбуа».
Дюбуа дебютує під проводом MVP 19 грудня в андеркарді бою Пол — Джошуа проти Каміли Панатти.
Керолайн — сестра ексчемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа.
