Денис Сєдашов

Ірландський ексчемпіон світу Баррі Макгіган оцінив можливий бій між дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та колишнім володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

У колонці для The Mirror Макгіган зазначив, що, попри спад у формі, Вайлдер усе ще залишається небезпечним опонентом для українця. За його словами, американець зберіг свій фірмовий нокаутувальний удар.

Макгіган назвав Вайлдера «втіленням сучасного суперважковаговика» й підкреслив, що поєдинок з Усиком був би не лише конкурентним, а й видовищним.

Мені було б цікаво побачити, як Усик упорається з ним. Вайлдер усе ще може відправити будь-кого в нокаут у будь-яку мить. Це не шоу рівня Джейка Пола проти Джошуа — цей бій цілком реальний. Баррі Макгіган

