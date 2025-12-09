Макгіган — про можливий бій Усик – Вайлдер: «Американець може вирішити все одним ударом»
Ексчемпіонзаявив, що Бронзовий бомбардувальник може створити українцю серйозні проблеми
близько 2 годин тому
Ірландський ексчемпіон світу Баррі Макгіган оцінив можливий бій між дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та колишнім володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).
У колонці для The Mirror Макгіган зазначив, що, попри спад у формі, Вайлдер усе ще залишається небезпечним опонентом для українця. За його словами, американець зберіг свій фірмовий нокаутувальний удар.
Макгіган назвав Вайлдера «втіленням сучасного суперважковаговика» й підкреслив, що поєдинок з Усиком був би не лише конкурентним, а й видовищним.
Мені було б цікаво побачити, як Усик упорається з ним. Вайлдер усе ще може відправити будь-кого в нокаут у будь-яку мить. Це не шоу рівня Джейка Пола проти Джошуа — цей бій цілком реальний.
