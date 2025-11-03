Джошуа може перебратися до тренувального табору Усика
AJ може змінити локацію підготовки до поєдинку
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) плідно готується до повернення на ринг.
The Ring повідомляє, що задля оптимальної підготовки до поєдинку, AJ може перебратися до східного узбережжя Іспанії, щоби працювати у таборі Олександра Усика (24-0, 15 KO). Джерела повідомляє, що Джошуа ще не прийняв остаточного рішення, але серйозно обдумає такий варіант.
Нагадаємо, що Джошуа анонсував бій з Тайсоном Ф’юрі.