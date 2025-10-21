Денис Сєдашов

27-річний американський боксер середньої ваги Трой Айслі в інтерв’ю MillCity Boxing поділився враженнями від спарингів із колишнім абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні (31-0, 15 КО) під час його підготовки до бою проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

У нього не найсильніший удар, але сила — це ще не все. Головне — майстерність. Він зробив кілька речей, які нагадали мені Флойда. Девін — чудовий боєць, із відмінним джебом і почуттям дистанції. Вважаю, що він на шляху до статусу легенди. Трой Айслі

Поєдинок між Хейні і Норманом відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді.

