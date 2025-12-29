Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думками про абсолютного чемпіона другої легшої ваги Наоя Іноуе (32-0, 27 КО). Слова ексбоксера навів портал BoxingScene.

Бредлі назвав Іноуе величним, оскільки той "грається" з суперниками, відпрацьовує нові рухи, робить це дуже легко і нудно. Він також вважає, що японець дозволяє супернику робити лише те, що сам хоче, і розважає себе.

«Конкуренція для Іноуе — ніщо, як для Теренса Кроуфорда. Назвіть ще когось, хто робить це так легко, красиво та видовищно». Тімоті Бредлі

Тімоті вважає, що єдиний, хто може реально випробувати Іноуе — Джессі "Бам" Родрігес.

«Тягни дупу в другу легшу вагу і побачиш монстра. У тебе навички, захист, ноги, але Іноуе — звір з технікою. Ти єдиний, хто може його протестувати». Тімоті Бредлі

Нагадаємо, раніше Іноуе захистив титули, перемігши Давіда Пікассо.