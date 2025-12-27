«Мій виступ сьогодні був недостатньо хорошим»: Іноуе — про бій з Пікассо
Японець переміг одноголосним рішенням суддів
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) прокоментував свою впевнену перемогу над 25-річним мексиканцем Девідом Пікассо (32-1-1, 17 КО). Слова наводить CompuBox.
Японець відзначив, що, незважаючи на результат, його виступ міг бути кращим, і пообіцяв зробити висновки з бою для майбутніх поєдинків.
Мій виступ сьогодні був недостатньо хорошим. Я міг би виступити краще. Я радий перемозі, але дуже втомився. Мені потрібен відпочинок. Я зроблю висновки з цього бою і наступного разу буду набагато кращим.
