Бріггс назвав результат мегафайту Кроуфорд – Канело
Шеннон вірить у співвітчизника
26 хвилин тому
Фото: Ring Magazine
Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс поділився очікуваннями від поєдинку Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Думаю, на нас чекає крутий бій. Ставлю на дострокову перемогу Кроуфорда. Я ж знаю його ще з того часу, як він був пацаном. З того часу, як йому було 12 років. Знаєш, це такий крутий досвід – побачити, як він б'ється за титул у такому великому івенті. Дуже за нього радий.
Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.